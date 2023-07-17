شاهد بالفيديو.. بلة ود الأشبة .. تسلم إنت يا السودان





لم يغيب فنان الربابة السوداني “بلة ود الأشبة” عن الخط الداعم للاستقرار والأمان للوطن الجميل وأطلق أغنيته “تسلم إنت يا السودان”.

تسلم إنت يا السودان من كلمات الشاعر “القدلنجي”، ويؤديها “بلة” بذات الشجن واللحن الجميل الذي تميز به طوال مسيرته الفنية.

وكان فنان الربابة “بلة ود الأشبة” متصدراً للترند السوداني على السوشال ميديا لفترة طويلة خلال الأشهر التي سبقت الحرب المشؤومة، وحقق شعبية جماهيرية عالية.

تفاعل الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي مع “تسلم إنت يا السودان” بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، وكانت أبرز التعليقات:

تحياتي لك بله ودرالاشبه والشاعر الجميل القدلنجي من المملكة العربية السعودية، المنطقة الجنوبية عسير أبها، المزيد من النجاح والتقدير، ربنا يحفظ السودان وأهل السودان من كل شر.

عمل جميل يدعو الى التوحيد ويشمل كل قبائل السودان ونتمنى من الفنانين أن يتغنوا بمثل هذه الأعمال التي توحد الشعب.

استمع إلى هذه الأغنية باستمرار، تسلم إنت يا سودان.

كل التحية والتقدير للقوات المسلحة السودانية الباسلة وكل الحب والاحترام للفنان القامة “بلة ود الأشبة”.

شاهد الأغنية من هنا:

نقلاً عن – “كوش نيوز”