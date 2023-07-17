شاهد بالصور.. قوقل يحتفل بـ “أسماء حمزة” أول ملحنة وعازفة عود سودانية





احتفل محرك البحث العالمي “قوقل” بذكرى الأستاذة “أسماء حمزة”، وقام بوضع صورتها في مكان الشعار الرئيس للشركة، فمن هي أسماء حمزة التي يتحدث عنها العالم الآن؟

“أسماء حمزة بشير” هي أول عازفة عود وملحنة سودانية، نالت شهرتها بكونها من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى إفريقيا و الوطن العربي. مع العلم بأنه كان في ذاك الزمن هذا المجال غير مسموحاً به للنساء.

أسماء حمزة نالت عدة ألقاب ” عاشقة الست” ويقصد عاشقة سيدة الغناء العربي “أم كلثوم”، و “أميرة العود”.

رصد وتحرير – “كوش نيوز“