شاهد بالفيديو.. “أقمار الضواحي” بأداء مبهر من سلاف الياس





لا محزون ولا مهموم لا مسجون ولا محموم .. هكذا يريد أن يكون السودانيون حالهم في تلك الظروف القاهرة بسبب الحرب التي سلبت أجمل الذكريات وتركت المآسي والجراح.

بذات صوتها الجميل ولحنها الشجي وأسلوبها الذي جعل المتابعين يتحلقون حولها أينما حلت، واصلت المطربة “سلاف الياس” أداء بعض الأغنيات على نمطها الخاص، ونشاهد في المقطع التالي جزء من “أقمار الضواحي”:

عشان الصبح ما يروح عشان الحزن ما يجرح ..

يلا نغني للفكرة يلا نغني شان بكره للبلد الصبح ذكرى ..

أقمار الضواحي النور أقمار الضواحي ..

يا القابضين عليك جمرة يا النايمين بدون تمرة ..

أقمار الضواحي النور …

تفضلوا بالمشاهدة:

رصد وتحرير “النيلين”