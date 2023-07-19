شاهد بالفيديو جمال فتيات الريف الروسي.. يغسلن الملابس ويتمايلن على أنغام ساحرة





يتمتع الريف الروسي بطبيعة ومناظر تخطف الأبصار إلى عوالم مليئة بالدهشة والجمال، ويتميز سكان تلك المناطق بطيبة وحياة بسيطة، حيث تجد قيم التعاون والصداقة والتواصل المجتمعي بشكل مُختلف.

مجموعة من فتيات الريف الروسي الجميلات، يظهرن في مشهد عفوي، وهُن يتعاون في غسل ونشر الملابس مع بعضهن، ويقمن بالرقص والتمايل على أنغام موسيقى ساحرة تعزفها إحداهن على آلة شعبية، وسط الضحكات البريئة.

وبحسب ما رصد محرر “كوش نيوز” على صفحة “المجلة العربية الروسية” في شبكات التواصل الاجتماعي، وجد المقطع تفاعلاً كبيراً وأبدت معظم التعليقات إعجابها بهذه الطبيعة الساحرة والجمال والبساطة لفتيات الريف الروسي.

شاهد الفيديو:

نقلاً عن– “كوش نيوز“