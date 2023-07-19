الريان الظاهر تشعل السوشال ميديا السودانية بدفاعها عن “ميك أب” شريف الفحيل





أشعلت الإعلامية البارزة “الريان الظاهر” شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بكتابتها منشور تحاول فيه التفاعل عبر رؤيا مختلفة للهجمة التي شنتها الأسافير على الفنان “شريف الفحيل” بعد أن قام بنشر مقطاع توضح قيامه بوضع الميك أب على وجهه.

ورغم أن “الريان” كتبت تعليق منطقي على صفحتها في “فيسبوك” بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، إلا أنها نفسها هوجمت من قبل رواد السوشال ميديا السودانية، واتهمت بأنها فقط تدافع عن “الفحيل”.

منشور الإعلامية “الريان الظاهر”:

حاولت أفتش الزوايا دي بين نشطاء الأسافير وما لقيتها عشان كدة ح أدونها.

*سؤال أول: لو ما طلع #شريف_الفحيل وقال أنا بعمل ميك أب في زول كان عارف انه بعمل ميك أب ؟؟؟؟؟

لا طبعا ولا حصل في زول طلع قال انه بعمل ميك أب بالسنين.. بقى الحاجة اللي هو بعملها ما حاجة ظاهرة.

*سؤال تاني: هل شريف الفحيل الفنان الوحيد البعمل ميك أب؟؟؟ لا طبعاً كتير من الفنانين والممثلين والمذيعين بعملوا، ومرات الضيوف كمان، مشاهير كتار انتو بتحبوهم جداً على فكرة.

*الشغل تحت الأضواء بصورة مستمرة عندو تأثيرات سالبة على البشرة وفي أدوات ينصح بيها عادة.. يعني ما عمل روج أو شدو مثلا دي مجرد أساسيات في عرف الميك أب و أسألوا الخبيرات.

*هو حسب الفيديو المتداول عمل أساسيات و كنتور لتحديد وإبراز معالم الوجه و للمفاجأة إنو في ماركات كنتور بكون على غلافها صورة رجل..

لشريف: أنا بعرف إنه درجات الصراحة والوضوح والشفافية مرتفعة عند بعض الناس لكن ما كل شيء نعمله مفروض نطلع نقوله، لأنه روتينك الطبيعي قد يكون فعل غريب عند آخرين..

للناقدين: ابعدوا من إطلاق الأحكام والكلمات الجارحة، وحاول وجه اللفظة لنفسك أول قبل ما توجهها لأي شخص.

#أخيراً أرجعوا لسؤالي الأول..

نقلاً عن – “كوش نيوز“