شاهد الفيديو الذي أبكى المتابعين.. ناشط سوداني شهير يوثق لحظة دخوله على والدته وشقيقاته المنزل قادماً من السودان دون أن يخبرهم بسفره





نشر ناشط سوداني شهير مقطع فيديو مؤثر على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم تداله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأ الناشط المعروف أحمد أوباما والدته وشقيقاته بوصوله القاهرة دون أن يخبرهم.

أفراد أسرة أوباما انخرطوا في البكاء وذرفوا دموع الفرح بعد رؤيتهم لابنهم الذي فضل البقاء في السودان والعمل كمتطوع في المستشفيات المراكز الصحية.

وكتب الناشط المعروف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (احمد الضرب قريب ليك احمد احمد احمد..شهرين مرت وانا ما حصل جات فترة زي دي فارقتهم …بقي الضغط النفسي اكبر في الحرب.. الخسائر ليست عتاد عسكري ولا عربات عسكرية ومقرات تم حرقها في الحرب يخسر الجميع.. ارواح ابرياء تم فقدها.. وقلوب احياء تحطمت وتوقفت عن اي احساس لعن الله الحرب . احمد جا انتصار صغير يفرح قطعة من جسدي.. شوقي لي أهلي والصحبة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين