مسلسل لا ينتهي والسبب ماس كهربائي – حريق الإسكندرية





في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، اندلع حريق بأحد المطاعم ذائعة الصيت بمنطقة محطة الرمل التاريخية وسط محافظة الإسكندرية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وعلى مدار ساعتين ونصف الساعة تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

والتهمت النيران مطعم شهير لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، حيث التهمت النيران جميع مشتملات المحل من ثلاجات وخلافه ؛ كما أصابت نيران طفيفة أجزاء من المطعم الملاصق له؛ وتصاعدت السنة النيران لتلتهم أجزاء من صالة العرض الخاصة بسينما “ستراند” التاريخية بالإسكندرية، التى توجد أعلى المحلات؛ ولم يسفر الحادث عن وقوع أى ضحايا.

وقد قامت قوات الدفاع المدني والحريق بالسيطرة على النيران وإخمادها وتبريد المباني المجاورة، وتباشر جهات التحقيق مهامها للوقوف على أسباب الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد بوقوع حريق بأحد المطاعم بشارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنشية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث لإخماد الحريق ومنع امتداده للمحلات المجاورة.وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق في المطعم، ما أدى لاشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب.وتم فرض كردون أمني، لحماية المواطنين، وإخماد الحريق وتبريد المباني المحيطة لحين التأكد من إخماد النيران وعدم نشوبها مرة أخرى.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

“صدى البلد”