بينهم 17 رئيساً.. روسيا تؤكد مشاركة 49 دولة في القمة الأفريقية الروسية





كشفت روسيا ، أن 49 من أصل 54 دولة أفريقية ستشارك في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي ستعقد في سانت بطرسبرج يومي 27 و 28 يوليو. وقال مساعد الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف في مؤتمر صحفي في موسكو، إن 17 دولة أكدت مشاركتها على مستوى رئيس الدولة.

وأضاف أوشاكوف: “حتى اليوم، أكدت 49 دولة من أصل 54 مشاركتها”. وأوضح أنه ستكون هناك اجتماعات ثنائية عديدة، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للقاء كل زعماء الدول الأفريقية. وقال أوشاكوف ، إن بوتين سيلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقادة بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو وإريتريا وغينيا بيساو وليبيا ومالي وموزمبيق والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، وكذلك مع رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد.

وبحسب المسؤول، فإن روسيا تستعد بجد وإصرار للقمة القادمة. وقال: “هذا حدث صعب خاصة بسبب الظروف. نحن نعلق أهمية كبيرة على هذه القمة ونأمل أن تكون ناجحة”. وقال أوشاكوف، إن بوتين سيصدر “بيانا كبيرا”، ويقيم الوضع الحالي للعلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد على أساس مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة. وشدد: “سينصب التركيز الرئيسي على آفاق مزيد من التطوير للعلاقات بين روسيا وأفريقيا، مع التركيز على المساعدة الروسية للتنمية السيادية الوطنية للدول الأفريقية، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة والطاقة.”

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن بعض المبادرات الروسية في هذا المجال، وسيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات. كما سيكون هناك اجتماع منفصل حول أوكرانيا في إطار مبادرة السلام الأفريقية. وقال أوشاكوف إن المؤتمر سيحضره رؤساء دول ووفود رسمية من مصر وجنوب إفريقيا واتحاد جزر القمر والكونغو والسنغال وأوغندا وزامبيا. وقال إن “الجانب الروسي يقدر الجهود المخلصة للشركاء الأفارقة لحل الصراع سياسيا”. في يونيو، زار زعماء الدول الأفريقية الست روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة بين الدولتين.

“البلد نيوز”