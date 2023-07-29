شاهد بالفيديو رداً على الاتهامات.. شيخ الأمين: هم يشتموا ونحن نواصل في الإطعام





قال الشيخ الأمين عمر الأمين إنهم لن يتوقفوا عن حملة الإطعام وتقديم الخدمات الإنسانية لسكان الحي، وذلك عقب الحملة التي انتظمت ضده بعد زيارة وفد من الدعم السريع لمسيده في أمدرمان وتقديم مواد تموينية.

وقال “شيخ الأمين “عندي وصية للناس البتعمل لايفات – تذكروا الغيبة والنميمة والبهتان، ولا تشتموا الناس، هم بشتمو ونحن بنزيد في الطعام”.

وقدم شيخ الأمين شكر خاص لكل الناس الشغالين في حملة الإطعام لسكان الحي والأحياء المجاورة. وأضاف على صفحته الرسمية: أقول هذا حالنا، مدركين حجم الحاجة، شاكرين من يمنحنا ثقته، مبادرتنا مستمرة كما مضى من شهور وأسعى بكل جهد إلى الوصول إلى كل صاحب حاجة، ولن يتوقف العطاء.

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رصد وتحرير “النيلين”