رد “رجال السودان” على المغربية “لو كنتو جيرانا السودان ما بفضل فيه زول”





منو قال بنخاف من زوجاتنا؟ هكذا ابتدر أحد “رجال السودان” حديثه في رده على الشابة المغربية “فتيحة” التي طالبتهم بالحضور إلى المغرب واعتبارها وطنهم في ظل أجواء الحرب الحالية.

وكانت الشابة المغربية قالت وهي تمزح بأنكم يبدو تخافون من زوجاتكم لذا ما تهاجرو على المغرب، لأن زوجاتكم يخافون المغربيات يخطفوا رجالكم.

ورد مجموعة من الشباب السودانيين على حديث المغربية فمنهم من قال: “بلدكم بعيدة، والله لو كنتو جيرانا السودان ما يفضل فيهو زول”، وقال آخر: “يا سلام على مشاعركم الجميلة، ونحن كمان بنحبكم” وأضاف آخر: “المغرب يا أخت بلادي يا شقيقة”.

أبدت شابة مغربية إعجابها الشديد برجال السودان، ووجهت لهم رسالة خاصة ولعموم السودانيين بأنهم لماذا لم يأتوا للمغرب بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.

وقالت الشابة “فتيحة” على إحدى المجموعات الإلكترونية بأنهم في المغرب يحبون السودانيين جداً وكانوا يتمنوا لو لجأوا إليهم بعد الحرب، وأكدت بأنهم سيجدوا كل تقدير والمغرب وطنهم.

وأضافت “فتيحة” بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على المجموعة في شبكات التواصل الاجتماعي: نعلم بعد المسافة وصعوبة الانتقال في أوقات الحروب، والمغرب بعيد من السودان جغرافياً فقط لكن إنتو في القلب وصراحة “نحبكم”.

اطلع على حديث المغربية من هنا: