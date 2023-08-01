أحمد هارون: “هذا سبب احترامي للكلاب والحيوانات”





فعل الخير مع من يستحق ولنبحث عن أهل الخير، وهذه بمثابة “روشتة” حياة نحافظ بها علينا من نكران الآخرين، هكذا وجه الدكتور أحمد هارون.

وقال “المعالج النفسي” دكتور أحمد هارون بأن سبب احترامه للحيوانات وخاصة القطط والكلاب يرجع إلى عدة عوامل منها، بأن القطط والكلاب مش ناكر للخير ولا قليلة الأصل، وأضاف بأن الحيوانات ليست مستغلة مثل البشر، لذا فلا يفترض أن نهين الحيوانات.

وقال أحد المعلقين بحسب رصد محررة “النيلين” على صفحة الدكتور “أحمد هارون” رئيس الأكاديمية العربية للعلوم النفسية في “فيسبوك”: تفتكر يا دكتور شعور الحيوانات أيه لما الإنسان يؤذيها بدون سبب مثل الضرب للحيوانات مفيش رحمة لو يتخيل الإنسان أن ده حيوان أخرس مش يعرف يشكيك غير لربنا وربنا حق المظلوم مردود إنسان او حيوان”.

رصد وتحرير – “النيلين”