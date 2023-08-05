شابة سودانية ترد على “فتيحة” المغربية: إنتو يا المغربيات لسانكم حلو، وما لسانكم بس!!





ردت شابة سودانية على “فتيحة” الفتاة المغربية التي شجعت رجال السودان على الهجرة إلى المغرب ووعدتهم بالاستقبال المريح والكرم المغربي الأصيل.

وقالت الشابة ذات الاسم “سلافة الفن” بحسب المنشور على إحدى المجموعات الإلكترونية ورصدته محررة “كوش نيوز” بأن رجالنا ما يسافروا المغرب، بالذات المغرب، نعم طيبين ونيتكم صافية “لحدي اللحظة دي”، لكن رجالنا ديل “عينهم زايغهم”، وما بنضمنهم، وإنتو يا المغربيات لسانكم حلو، وما لسانكم بس، ورجالنا ديل ما بصدقوا… أخير ليهم الولايات وبالكتير مصر ولا اثيوبيا، لكن المغرب؟ عارفين لو الواحد سافر المغرب ومعاهو زوجته وأولاده ممكن ينساهم عديل، وأما لو سافروا براهم لا خلاص ما أظن يرجعو تاني. وهو يسافروا براهم ليه؟ عيبوا لينا الولايات دي، والله ما بحرقنا كان عرسوا واستقروا فيها زي حرقة المغرب.

شكراً يا “فتيحة” التفتيحة، نجيكم فريق كورة، نجيكم أي شيء، لكن هاربين من الحرب بنية استقرار دي ماااا ظنيتها. عارفة الرجال كلامي ده ما بعجبهم، وراجلي بقرا في كلامي دا، لكن أهو بقوليكم.. المغرب ما في طريقة ليكم. المغرب لأ.

وكانت الشابة “فتيحة” المغربية قالت على إحدى المجموعات الإلكترونية بأنهم في المغرب يحبون السودانيين جداً وكانوا يتمنوا لو لجأوا إليهم بعد الحرب، وأكدت بأنهم سيجدون كل تقدير والمغرب وطنهم.

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نقلاً عن – “كوش نيوز“