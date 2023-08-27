فلاديمير بوتين يأمر مسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بأداء قسم الولاء لروسيا

وينطبق المرسوم على أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية في أوكرانيا ، ويساعد الجيش ويخدم في وحدات الدفاع الإقليمي.ووقع المرسوم يوم الجمعة بأثر فوري.ويأتي ذلك بعد يومين من افتراض مقتل قادة فاغنر في حادث تحطم طائرة.

وتقول ناتيا سيسكوريا، الزميلة المشاركة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ” بوتين يريد أن تكون له سيطرة أكثر صرامة على فاغنر، للتأكد من أنه لن يواجه أزمة أخرى في المستقبل. وهذا يشير إلى أن بوتين أصبح أكثر نفورا من المخاطرة”.