فلاديمير بوتين يأمر مسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بأداء قسم الولاء لروسيا
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر فاغنر وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية.
وينطبق المرسوم على أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية في أوكرانيا ، ويساعد الجيش ويخدم في وحدات الدفاع الإقليمي.ووقع المرسوم يوم الجمعة بأثر فوري.ويأتي ذلك بعد يومين من افتراض مقتل قادة فاغنر في حادث تحطم طائرة.
وتقول ناتيا سيسكوريا، الزميلة المشاركة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ” بوتين يريد أن تكون له سيطرة أكثر صرامة على فاغنر، للتأكد من أنه لن يواجه أزمة أخرى في المستقبل. وهذا يشير إلى أن بوتين أصبح أكثر نفورا من المخاطرة”.
وتتضمن صياغة القسم جملة يعد فيها أولئك الذين يؤدونه باتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة، كخطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا.
بي بي سي عربي
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