توافد السودانيين أشعل أسعار الوحدات السكنية بشوارع السودان وجامعة الدول ولبنان





قال أحمد سعد صاحب أحد مكاتب التسويق العقاري، إن ما شهدته السودان من تطورات في الأونة الأخيرة انعكس على أسعار الوحدات السكنية التي شهدت طفرة كبيرة خلال هذا العام في مصر، وخاصة بالمناطق التي تواجدوا فيها ومنها فيصل والهرم وبولاق الدكرور وفي المهندسين بنطاق شارع السودان وجامعة الدول العربية وميدان لبنان.

وأكد سعد، أن هناك وحدة سكنية بمساحة 150 م تباع بسعر 5 مليون جنيه تامة التشطيب وأن الإيجار للمفروش وهو الأكثر طلبا يصل إلى سعر 35 ألف جنيه و يصل إلى 25 ألف جنيه الإيجار.

وأشار، إلى أن سعر الوحدة بمساحة 140 م تصل إلى حوالي 5.5 مليون جنيه بشارع شهاب التي يكثر فيها الجاليات السورية تحديدا، فيما تكتظ منطقة أحمد عرابي بالسودانيين والسوريين واليمنيين وتصل سعر الوحدة على مساحة 120 م بـ 3.5 مليون جنيه، و 15 ألف جنيه للإيجار وحوالي 25 ألف جنيه “المفروش”، بينما تنشط الجاليات السودانية بشارع السودان حيث وصل سعر “التمليك” 4 مليون جنيه لشقة بمساحة 115 م فيما تصل الإيجار 30 ألف جنيه و 35 ألف جنيه “للمفروش”.

وأفاد سعد، إلى أن الصراعات والأحداث السياسية في لبنان دفعت الأشقاء اللبنانيين بالتواجد أيضا بأحياء المهندسين والدقي والزمالك الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية سواء “إيجار أو تمليك” بتلك المناطق حتى الأن حيث زادت الأسعار في الوقت الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وتابع، أن الجاليات السورية تحديدا حينما بدأت تتوافد على مصر بدأوا بحثهم عن الوحدات السكنية بنظام “المفروش” ثم مع مرور الوقت بدأ بحثهم يتجه نحو تأجير المحلات سواء “كافيهات أو مطاعم” حتى استقروا في مصر وتحول اهتمامهم بعد ذلك إلى البحث عن شقق “تمليك”، لافتا أن عدد كبير من الوحدات السكنية أصبح يملكها العرب من سوريا ولبنان ومعهم عائلتهم القادمين إليهم من بلادهم.

الجريدة العقارية