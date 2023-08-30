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شاهد بالصورة.. في مفاجأة مدوية.. بعثة المنتخب السوداني لكرة القدم المتوجهة إلى السعودية تضم لاعباً شارك كمقاتل في قوات الدعم السريع خلال معركة اليرموك الشهيرة وإتحاد الكرة يرد ببيان

2023/08/30
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أثار ناشط سوداني بارز ضجة اسفيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بكشفه عن معلومة غاية في الخطورة أوردها بالصورة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف المحامي والكاتب الصحفي، والباحث في حقوق الإنسان والقانون الدولي حسن سعيد المجمر عن انضمام أحد جنود الدعم السريع لقائمة منتخب الشباب المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية.

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وكتب دكتور المجمر تدينة مثيرة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق معها صورة للاعب الذي أثار موضوعه الجدل: (رسالة موجهة لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات والسيد وزير الشباب والرياضة..تداول صحفيون رياضيون خبر ضم أحد جنود الدعم السريع الذي شاركوا في معركة سقوط اليرموك لقائمة المنتخب الوطني للشباب التي توجهت الى السعودية.).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (اللاعب المعني موضح في الدائرة ويلعب لنادي حي الوادي نيالا فهل أعلن هذا اللاعب القاء السلاح وتسليم نفسه للقوات المسلحة وتخليه عن الدعم السريع؟).

من جانبه فقد رد الإتحاد السوداني لكرة القدم على لسان معتز الشاعر رئيس الاتحاد المكلف ببيان أكد من خلاله أن لا أحد يزايد في وطنية الاتحاد السوداني لكرة القدم, مؤكداً أنه في حالة ثبت ذلك سيتم إبعاد اللاعب المذكور من قائمة المنتخب الشاب.

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ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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