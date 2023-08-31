شاهد بالفيديو.. قوة من استخبارات الجيش تداهم صيدلية بالخرطوم وتلقي القبض على دكتور صيدلي تم ضبطه وهو يتعاون مع أفراد من الدعم السريع عبر تخزين الأسلحة و (الأيس) داخل صيدليته





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول قوة من الجيش تقتحم صيدلية بالخرطوم في عمل استخباراتي عالي.

وكشف التفتيش عن قيام الدكتور الصيدلي بتخزين ذخيرة داخل صيدليته إضافة لمخدر “أيس” تم ضبطه أيضاً, وأكد ناشرو المقطع أن قوات الجيش كشفت عن تعاون الدكتور مع أفراد بالدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين