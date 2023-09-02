الكشف عن قائمة السودان للقاء الكونغو الحاسم بتصفيات أفريقيا





أعلن المدير الفني للمنتخب السوداني، يوسف فرتوت، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الكونغو الديمقراطية يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

عرفت قائمة “صقور الجديان” لمواجهة الكونغو الديمقراطية سيطرة كلاسيكية لنجوم الهلال والمريخ؛ بعد أن اختار فرتوت 10 لاعبين من المريخ و6 من الهلال.

وتضم قائمة لاعبي المريخ المُدعوين في القائمة كلًا من محمد المصطفى، ومصطفى كرشوم، وصلاح الدين نمر، وحمزة داوود، وبخيت خميس، وأحمد عبد المنعم، ومحمد الرشيد، وأحمد حامد التش، وآدم أبكر، والجزولي نوح. فيما ضمت قائمة المدعوين من الهلال علي أبو عشرين، ومحمد إرنق، وأبو عاقلة عبد الله، وعماد الدين صلاح، وصلاح الدين عادل، وياسر مزمل.

وكشف المدير الإداري للمنتخب، أبو بكر الماحي، في حديث خاص إلى موقع “winwin” عن اكتمال ترتيبات السفر إلى الكونغو يوم 5 سبتمبر الحالي، مُبينًا أن اتحاد الكرة السوداني يرتب لتجربة تحضيرية أخيرة قبل التوجه إلى كينشاسا، ورجح الماحي أن تكون هذه التجربة الودية أمام المنتخب الإثيوبي.

وأشاد الماحي بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافته لمعسكر المنتخب، مؤكدًا أن الاتحاد وجد تعاونًا كبيرًا من الاتحادات العربية المختلفة، ومُتمنيًا أن يحقق “صقور الجديان” التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

ويوجد “صقور الجديان” في المركز الأخير بالمجموعة، خلف منتخبات الكونغو الديمقراطية والغابون وموريتانيا، ويحتاج المنتخب السوداني للفوز على الكونغو بالجولة الأخيرة، ليتأهل إلى النهائيات رسميًا.

موقع ون ون