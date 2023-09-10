شاهد بالفيديو.. بسبب الزلزال لاعبو الهلال يلجأون للنوم في الشارع العام بالمغرب





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام الأسافير وتم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام ناشط مغربي بتصوير مقطع فيديو للاعبي الهلال السوداني الذين يعسكرون هذه الأيام بالمغرب.

وأظهر المقطع لاعبو الكرة بفريق الهلال وهم يفترشون الأرض بإحدى الحدائق بالشارع العام بمدينة المحمدية التي تعاني من زلزال قوي ضرب المنطقة قبل يومين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الناشط الذي قام بتصوير المقطع أن لاعبو الهلال خرجوا من المعسكر وافترشوا الأرض تفادياً لحدوت هزات جديدة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين