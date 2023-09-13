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بدء عمليات حصاد محصول السمسم بالقضارف
بدأت بعدد من المناطق الجنوبية الزراعية بولاية القضارف عمليات حصاد محصول السمسم وسط تفاؤل كبير من المزارعين بتحقيق إنتاجية عالية وظهور بعض منتجات الخريف الاخرى.
وبشر الاستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس المدير التنفيذى لمحلية باسندا الحدودية مع الجارة إثيوبيا فى تصريح (لسونا) بانتاجية عالية للمحاصيل الزراعية المختلفة نظرا للتأسيس الجيد للمحاصيل المختلفة وخلوها من الآفات الزراعية بجانب معدلات الأمطار العالية بالمنطقة.
واشاد الجاموس بالجهود التى تمت فى تمويل الموسم الزراعي ولاسيما شريحة صغار المزارعين من الجمعيات الزراعية التعاونية النسوية والتى تفوق الـ(٣٠٠) جمعية زراعية داعيا لضرورة دعم المحلية بالمتحركات لتأمين الموسم الزراعي.
وتشير (سونا) إلى إرتفاع المساحات المزروعة بالذرة إلى (٥,٥) مليون فدانا والسمسم (٩٩٨) ألف فدانا، والدخن (٥٨٥) الف فدانا، والفول السودانى (١١٥) ألف فدانا، والقطن المطرى (١١٠) ألف فدانا، وزهرة الشمس (٥٦) ألف فدانا، وفول الصويا (٧٣٠٠) فدانا، والتسالي (٥٧) ألف فدانا، وتوقع زيادة مساحات التسالى خلال الفترة القادمة.
سونا
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