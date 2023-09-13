بدء عمليات حصاد محصول السمسم بالقضارف

وتشير (سونا) إلى إرتفاع المساحات المزروعة بالذرة إلى (٥,٥) مليون فدانا والسمسم (٩٩٨) ألف فدانا، والدخن (٥٨٥) الف فدانا، والفول السودانى (١١٥) ألف فدانا، والقطن المطرى (١١٠) ألف فدانا، وزهرة الشمس (٥٦) ألف فدانا، وفول الصويا (٧٣٠٠) فدانا، والتسالي (٥٧) ألف فدانا، وتوقع زيادة مساحات التسالى خلال الفترة القادمة.

سونا