شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني بمدينة بورتسودان يحاول الانتحار والحاضرون يطالبونه بتنفيذ قراره بدلاً من انقاذه (تلب سريع زمن مافي)





أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطن سوداني يقف على سطح إحدى “العمارات” بمدينة بورتسودان شرقي السودان مهدداً بالانتحار حسبما أورد الناشطون.

وتفاجأ الرجل ببعض المواطنين الذين يقفون في الشارع وهم يطالبونه بالقفز بدلاً من انقاذه في لقطة أثارت ضحكات المتابعين والحاضرين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر صوت أحدهم وهو يطالبه بالقفز والسقوط من السطح قائلاً (تلب سريع زمن مافي).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين