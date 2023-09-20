روضة الحاج: أُفكِّرُ في كُلِّ تلك السهامِ التي أخطأتني وفي كُلِّ تلك الرماحِ التي جاوَزتني





كتبت الشاعرة السودانية روضة الحاج المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحد في إمارة “الشارقة”، قصيدة جديدة، شاركت بها متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت روضة بحسب رصد محرر “النيلين”:

أُفكِّرُ في كُلِّ تلك الجراحِ التي كنتُ أعكفُ وحدي عليها أُطبِّبُها بالأملْ

أُفكِّرُ في كُلِّ تلك الخساراتِ كيف تعاليتُ وثباً عليها ..أجَلْ

أُفكِّرُ في كُلِّ تلك السهامِ التي أخطأتني وفي كُلِّ تلك الرماحِ التي جاوَزتني وكُلِّ الشِراكِ التي أفلتتني وأبتسمُ الآنَ حيثُ وصلتُ وقد قِيلَ لي إنني لن أصِلْ!

أُفكِّرُ في دهشةِ الخوفِ حين تحدَّيتُه وانتصرتُ عليهِ

وفي ربكةِ الحسراتِ التي راقبتني أطيرُ على سورِها كالفراشةِ ثم أحوِّلها لظلالٍ وفُلْ!!

أُفكِّرُ في كلِّ بابٍ قُفِلْ

في البريدِ الذي لم يصِلْ

أُفكِّرُ في صاحبٍ قد خَذَلْ

في الذي كان يملكُ أن يسندَ الروحَ لكنَّه قد بَخِلْ

أُفكِّرُ فيهم جميعاً

وأُدركُ كيف يكونُ لبعضِ المراراتِ بالصبرِ طعمُ العسلْ!!

السمراء “روضة الحاج”

رصد وتحرير – “النيلين”