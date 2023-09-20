أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان – صورة





نشرت الفنانة الفنانة أحلام صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهرت الفنانة أحلام بإطلالة أنيقة ومميزة ولافتة مرتدية فستان ذهبي لدى إعلانها عن برنامجها الجديد بتوقيع اللبناني زهير مراد ولكنها أجرت تعديلات على الفستان حيث أضافت له أكماما لمزيد من الاحتشام.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز الفنانة أحلام بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وقد أعلنت الفنانة أحلام عن تقديم برنامج جديد بعنوان “أحلام في ألف ليلة وليلة” عبر شبكة قنوات أبو ظبي.

وكتبت أحلام عبر حسابها على Twitter: “تشرفت باختياري عبر شبكة أبو ظبي للإعلام وبكل فخر أن أقدم برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة وليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لربط جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر وأن استضيف زميلاتي وزملائي أهم فنانين ونجوم الوطن العربي في عاصمة الموسيقى أبوظبي شكرا لأني بينكم مسئولية كبيرة أتمنى أني أكون على قد المسئولية”.

صدى البلد