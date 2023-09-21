ثقافة وفنون
رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن السودان ضيف شرف الدورة السادسة
أعلن الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان، عن الدولة ضيف الشرف وهي دولة السودان الشقيقة .
والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، وجورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
صحيفة اليوم السابع
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