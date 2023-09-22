كيم كارداشيان في علاقة غرامية جديدة.. من هو العاشق الجديد؟!





يبدو أن علاقةً غرامية تجمع بين نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وأوديل بيكهام جونيور، بحسب ما ذكرت مجلة PEOPLE نقلاً عن مصدر خاص.

وورد في التقرير، أن النجمة ولاعب فريق بالتيمور رايفنز “يُمضيان وقتاً معاً” مؤخراً.

واللافت أن النجم الرياضي البالغ من العمر 30 عاماً وصديقته عارضة الأزياء لورين وود، قد انفصلا رسمياً.. وما يجمعهما اليوم فقط هو ابنهما زايدن، الذي رحّبا به معاً في فبراير 2022.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها النجمة بلاعب رياضي؛ إذ إنها كانت عام 2007 قد واعدت ريجي بوش، نجم فريق نيو أورلينز ساينتس، لكنهما انفصلا عام 2010.

مجلة سيدتي