ماركة عالمية شهيرة.. سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور – صورة





نشرت الفنانة عبير صبرى صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت عبير صبرى بإطلالة أنيقة ومميزة جريئة ولافتة مرتدية فستانًا من دار أزياء Dolce & Gabbana بطباعة انتشرت بين النجمات في صيف 2023.

وظهرت عبير صبري بفستان بحمالات وطباعة الميوليكا Majolica باللون الوردي، ويصل سعره إلى 2177 دولار، أي ما يعادل 67 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز عبير صبرى بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

صدى البلد