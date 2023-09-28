قافلة من الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين الإتحادية لولاية الجزيرة





إستقبل الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة الوزارة بمدني قافلة الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين الإتحادية برئاسة الاستاذ نور الدائم شرف الدين إنابة عن المدير العام للهيئة وبحضور مزمل أحمد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وتشتمل القافلة على كميات مقدرة من المواد الخام لتصنيع الأطراف الصناعية والاجهزةدة المستوردة بواسطة الصليب الأحمر.

حيث أكد الوزير ان استلام القافلة يمثل انطلاقة حقيقية للعمل بمركز مدني للأطراف الصناعية لخدمة الشرائح المستهدفة بالولاية مشيراً للأعداد الكبيرة من المعاقين على مستوى ولاية الجزيرة والقادمين من ولاية الخرطوم ودارفور لظروف الحرب.

واعلن الوزير انطلاقة العمل في تركيب مصنع الأط المسانراف الصناعية بمدني بالتنسيق مع الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين الإتحادية إلى جانب تدريب الكوادر الفنية.

من جانبه أعلن ممثل الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين الإتحادية أن إنطلاقة هذا المشروع ستبدأ بتدشين 200 وحدة أطراف صناعية وسيستمر العمل في إنتاج الأجهزة التعويضية للمعاقين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فيما كشفت مديرة الاطراف الصناعية بالجزيرة نهى إبراهيم موسى عن استقبال الولاية لأعداد كبيرة من المعاقين من المتأثرين بالحرب وأن وصول هذه القافلة ستسهم في تفعيل الأداء بمركز مدني لتقديم خدمة اجتماعية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

واشارت لتدريب الكوادر الفنية والمهنية على تركيب الأطراف والأجهزة المساندة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للأطراف تسهيلا لامكانية الوصول ودمج المعاقين المجتمع بصورة طبيعية.