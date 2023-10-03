شاهد.. الفنانة هدى عربي (تضرب السلاح) على طريقتها الخاصة وتنتزع الإعجاب وجمهورها: (أبشري بالخير يا سلطانة)





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعمل جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب بطرح عمل جديد وجد اعجاب جمهورها ومتابعيها.

الأغنية الجديدة حملت اسم (ضربوا السلاح) وهي من كلمات وألحان الشاعرة سلوى حاج إدريس وقامت بتسجيلها باستوديوهات سمارت مارت بدولة الإمارات العربية.

جمهور الفنانة هدى عربي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين أبدى اعجابه بالأغنية الجديدة, وكتب أحدهم (أبشري بالخير يا سلطانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين