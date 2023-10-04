بالأحمر الناري القصير .. شاهد بالصور منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة





نشرت الفنانة منى زكي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت منى زكي، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأحمر الناري، وتميز الفستان بتصميم أنيق ومختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

صدى البلد