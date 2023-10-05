قلوبال ايد هاند الوطنية تستعد لتنفيذ برامج وأنشطة بالولاية الشمالية





أكدت ممثلة منظمة قلوبال ايد هاند الوطنية الاستاذة ريم إسماعيل حسين أن المنظمة تعتبر منظمة وطنية غير ربحية تعمل في مجالات الحماية والتعليم والصحة والامن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش وبناء السلام ومكافحة الألغام ومخلفات الحرب.

وأشارت في تصريح (لسونا) أن المنظمة تعمل في ولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان والنيل الابيض والنيل الازرق والقضارف وكسلا وولاية الجزيرة.

وأضافت أن المنظمة نفذت منذ إندلاع الحرب في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي مع إزدياد اعداد الذين وصلوا للولايات بسبب ظروف الحرب جملة من الأنشطة والتدخلات في مجالات الصحة والتعليم متمثلة في العيادات الجوالة وجلسات الدعم النفسي للطلاب والطالبات بولاية النيل الابيض والتوعية من خطر الذخائر غير المتفجرة بولايتي سنار والنيل الابيض وحاليا بالولاية الشمالية.

وأعلنت عن وصول فريق التوعية من الذخائر غير المتفجرة والذي يعمل تحت إشراف المركز القومي لمكافحة الالغام مدينة دنقلا مستهدفا المواطنين الذين قدموا للولاية والمتواجدين بمراكز الايواء وذلك من أجل نشر الرسائل التوعوية من خطر الاجسام المتفجرة بهدف التقليل من الاصابات عقب عودتهم الى منازلهم بولاية الخرطوم.

وقالت ريم أنه تم عقد عدة إجتماعات تنسيقية مع مفوض مفوضية العون الانساني ومكتب الامم المتحدة لخدمة مكافحة الالغام ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية وقائد فريق التوعية وذلك لمناقشة الأنشطة التي سيتم من خلالها توصيل الرسالة للمستهدفين بمراكز الايواء بمحليات الولاية المختلفة عبر الاذاعة والتلفزيون والمساجد والأنشطة التفاعلية بالاسواق وغيرها.