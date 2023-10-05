نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها – صورة





قامت الفنانة نسرين طافش بمشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصورة سيلفي من أمام المرآة بإطلالة كاجول متميزة، واعتمدت علي المكيب الهادي الذي أبرزجمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وكان آخر أعمالها الفنية هو فيلم “أخى فوق الشجرة” والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث حققت شخصية “كوليت” التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل “أخى فوق الشجرة” ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم “نادى الرجال السرى” الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

بوابة الأهرام