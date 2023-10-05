شاهد بالفيديو.. خبيرة تجميل سودانية تشرح وتعدد فوائد “الدلكة” السودانية خلال استضافة على إحدى القنوات المصرية ونجمات مواقع التواصل ينتقدنها لهذا السبب





أطلت خبيرة التجميل السودانية ملاذ مرتضى ضيفة على إحدى القنوات الفضائية المصرية للحديث عن “الدلكة” السودانية الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد شرحت ملاذ طريقة استخدام الدلكة وفوائدها للبنات, مؤكدة أن للدلكة قدرة في توحيد لون البشرة عند التعرض للشمس.

وقامت خبيرة التجميل بتجهيز الدلكة على النار وتجريبها بشكل عملي, نجمات مواقع التواصل بالسودان انتقدن ملاذ وأكدن أن ما قدمته لا علاقة له بالدلكة السودانية الأصيلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين