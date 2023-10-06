بإطلالة مُثيرة .. ميريام فارس تودع الصيف – شاهد الصور





شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومتابعيها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

و ظهرت ميريام فارس على شاطئ البحر باطلالة مثيرة ترتدي ملابس جريئة، مما حازت علي اعجاب متابعيها، وعلقت “اغلاق فصل الصيف”.

وأكملت أناقتها بارتداء نظارة شمس تناغمت مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الالوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة بشكل أنسيابي .

وطرحت ميريام فارس أغنية “الساحل الشمالي” التى تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 8 أيام فقط من طرحها، وتعد الأغنية هي أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

صدى البلد