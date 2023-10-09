شاهد بالفيديو.. بعد ظهور قرعة أبطال أفريقيا أحد مشجعي الأهلي المصري لجمهور الهلال السوداني: (الأهلي بعيد عنكم ورونا حتعملوا آيه والهلال سيحصد المركز الأخير في مجموعته)





سخر مشجع للنادي الأهلي المصري من وصف جماهير نادي الهلال السوداني لفريقه بمدلل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن حديث مشجع النادي الأهلي المصري جاء بعد ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي جنبت الأهلي والهلال الصدام مع بعضهما.

وقال المشجع أن جماهير الهلال تزعم أن الأهلي يصعد على حساب الهلال بسبب مساندة “كاف” له ولكن هذه المرة جنبت القرعة الفريقين صدام كان قد يتكرر للمرة الثالثة على التوالي.

وتوقع مناصر الأهلي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن يتذيل الهلال مجموعته أو يحصد المركز الثالث على أقل تقدير وقال ساخراً :(الأهلي بعيد عنكم ورونا حتعملوا آيه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين