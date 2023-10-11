مراجعون يثمنون سرعة الاستجابة في مستشفى البشير





شكر مراجعون لمستشفيات البشير، المدير العام الدكتور علي العبداللات، واستشاري اسعاف الطوارئ الدكتور عماد ابوشريخا، والطبيب المناوب الإداري فادي الكنش والكادر الطبي بجميع طواقمه، على سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.

واعربوا عن خالص الشكر والتقدير لمستشفى البشير على جودة الخدمة الطبية والرعاية التي قدموها لهم خلال فترة تواجدهم في المستشفى.

وقالوا، “تجاوز فريق العمل في مستشفى البشير بالأردن التوقعات بكثير. كان الاهتمام والاحترافية واضحين في كل تفاصيل الرعاية الصحية. كنا محاطين بفريق طبي وتمريضي متفانٍ ومتفهم”.

صحيفة عمون