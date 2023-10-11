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شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة ورقصات فاضحة نساء سودانيات يغنين ويرقصن على أنغام إحدى المطربات (بالعصر مروره) خلال حفل خارج السودان

2023/10/11

أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا بالسودان ضجة كبيرة وصاحبته تعليقات غاضبة من قبل المعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نساء يقدمن فواصل من الرقص الفاضح وبأزياء مثيرة للجدل بإحدى القاعات خارج السودان.

وأحيت الحفل المثير للجدل مطربة لم يكشف متداولي المقطع عن اسمها, ورددت المطربة خلال إحيائها الحفل الأغنية الشهيرة (بالعصر مروره).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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