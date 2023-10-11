بحث التعاون بين الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر بولاية الجزيرة

تنفيذاً لمواجهات السيد مدير قوات الدفاع المدني الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الفريق شرطة د/عثمان عطا.

استقبلت صباح اليوم إدارة قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة، بقيادة العميد شرطة محمد الأمين النعيم ، وفد من الهلال الأحمر برئاسة رئيس الجمعية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الجانبين.

وحضر الاجتماع السيد اللواء شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بقوات للدفاع المدني.

كما بحث اللقاء كيفية الاستفادة من الموارد المتاحه بإدارة الدفاع المدني لخدمة انشطة وبرامج الصحة خاصة في مجال التقليل والحد من الأمراض الوبائية، بجانب تسخير إمكانيات الدفاع المدني لتوفير مياه نظيفة في المناطق التي تظهر بها أمراض وبائية، فضلاً عن تعقيم المستشفيات.

وقد أمن الاجتماع على ضرورة تفعيل دور التوعية الوقائية لجميع شرائح المجتمع بالولاية لرفع الوعي لدى المواطنين للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة.

وفي ذات السياق قام مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية، ومدير الدفاع المدني، بلقاء الدكتور اسامة عبدالرحمن وزير الصحة والذي اشاد بالجهود الكبيره التي تبذلها إدارة الدفاع المدني لدرء الكوارث. مشيداً بالتنسيق والتعاون بين الدفاع المدني ووزارة الصحة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان