هيفاء وهبي تتألق بالذهبي في أحدث ظهور لها – صور





شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت هيفاء الصور، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة؛ حيث ارتدت ملابس باللونين الأسمر والذهبي، وحقيبة يد باللون الأخضر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة الفنانة هيفاء وهبي؛ حيث حصدت الصور ما يزيد على ٢٨ ألف تفاعل في أقل من نصف ساعة من وقت نشرها.

بوابة الأهرام