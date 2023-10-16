شاهد بالفيديو.. عضو فرقة الفنان يوسف البربري “الكورس” الشهير عكرمة ينفصل عن الفنان ويغني لوحده في حفل بالقاهرة قدم من خلاله فواصل من الرقص الفاضح بمؤخرته وسط استياء المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وتم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عضو فرقة الفنان يوسف البربري, “الكورس” الشهير عكرمة وهو يحيي حفل بالقاهرة.
ووفقاً لما أورد المتابعون فقد انفصل “الكورس” المثير للجدل عن فرقة الفنان البربري وأصبح يغني لوحده, حيث أحيا حفل القاهرة بالغناء بمفرده.
وقدم عكرمة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فواصل من الرقص الفاضح بمؤخرته خلال الحفل وسط غضب جمهور المعلقين.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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