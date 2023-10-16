شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تبهر المتابعين بعد ظهورها وهي تغني وترقص على أنغام إحدى أغنيات والدتها والجمهور يتغزل (بنت ندى الأندى منها)





اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع فيديو للحسناء “ود” إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت “ود” خلال المقطع وهي جالسة بمزاج رايق وتغني وترقص على أنغام أغنية والدتها (الشوق شاقاي شقانا).

https://www.facebook.com/reel/2454611464708692?mibextid=B7JvUZ

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته المقطع عبر عن انبهاره وأكثر من التغزل في الحسناء “ود” التي وصفها أحد المعلقين قائلاً (بنت ندى الأندى منها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين