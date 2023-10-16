بروفيسور من جامعة شندي تفوز بجائزة المجلس العربي للآثار

وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب في تصريح له بأن جوائز المجلس العينية تشمل جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التشجيعية للوعي الأثرى وجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتميز الأكاديمي والتي فاز بها عدد من الأكاديمين والباحثين في مجال علوم الآثار من عدد من دول العالم العربي.

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