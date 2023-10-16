ثقافة وفنون
بروفيسور من جامعة شندي تفوز بجائزة المجلس العربي للآثار
نالت البروفيسور ندى بابكر محمد إبراهيم الأستاذ بكلية السياحة والآثار- جامعة شندي جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتميز الأكاديمي للعام ٢٠٢٣م .
وأعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن جوائز المجلس لعام 2023 والتي تشمل جوائز المجلس العربي العينية وجوائز المجلس العربي ذات المردود المادي.
جاء هذا في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 36 لعام 2023 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي الخميس الماضي بالقاهرة.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب في تصريح له بأن جوائز المجلس العينية تشمل جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التشجيعية للوعي الأثرى وجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتميز الأكاديمي والتي فاز بها عدد من الأكاديمين والباحثين في مجال علوم الآثار من عدد من دول العالم العربي.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد