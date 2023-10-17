ما هي فوائد البلح.. وما هي الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها؟





تحرص الكثير من الأمهات بشراء البلح بكل أنواعه، وذلك نظرًا لوجود العديد من فوائد البلح للصحة العامة، بفضل احتوائه على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن.

البلح هو فاكهة تنتمي إلى عائلة النخيل وتشتهر بحلاوتها الطبيعية وقوامها اللين. ويعود أصل البلح إلى المناطق الاستوائية والمعتدلة، ويتوفر منه العديد من الأصناف المختلفة حول العالم. ويتميز بطعمه الحلو ونكهته المميزة. ومن فوائد البلح المعروفة الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحة العظام والدماغ.

ما هي فوائد البلح في جسم الانسان؟

هناك العديد من فوائد البلح المعروفة، ومنها ما يلي:

يحتوي البلح على العديد من المغذيات الأساسية مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين C وفيتامين B6 وفيتامين K.

يعتبر مصدر للألياف، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويُحسن حركة الأمعاء.

مصدر للطاقة الطبيعية، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يحتوي البلح على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفينول والكاروتينويدات والأحماض العضوية.

يساهم في تحسين صحة القلب، فالبلح يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العظام، بسبب احتوائه على معدن البورون الذي يساعد في تعزيز صحة العظام والمفاصل والأنسجة المتصلة بها.

تحسين وظائف الدماغ، بفضل احتوائه على مغنيسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك.

كم بلحه في اليوم؟

ما هي فوائد البلح

يُعتبر تناول بلحتين إلى أربع بلحات في اليوم كمية معتدلة وملائمة للعديد من الأشخاص، حيث تُوفر هذه الكمية عدد السعرات الحرارية والألياف والمغذيات الموجودة في البلح.

أما إذا كنت تعاني من أمراض معينة مثل مرض السكري أو زيادة في الوزن، فقد تحتاج إلى ضبط كمية تناول البلح وفقًا لتوصيات الطبيب. مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الحرص على التوازن العام لنظامك الغذائي وتنوعه. كما يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

ما فوائد البلح قبل النوم؟

تناول البلح قبل النوم يمكن أن يكون مفيداً للعديد من الأشخاص، حيث يحتوي على بعض العناصر التي يمكن أن تساعد في تعزيز النوم والاسترخاء. ومن الفوائد المحتملة لتناول البلح قبل النوم ما يلي:

تنظيم النوم وتعزيز الشعور بالاسترخاء، نتيجة لاحتوائه على مادة التربتوفان (Tryptophan)، وهي حمض أميني يساعد في زيادة إنتاج السيروتونين والميلاتونين في الجسم.

خفض مستويات الإجهاد، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد وتخفيف التوتر.

توفير الطاقة، حيث يحتوي البلح على السكريات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تجنب الشعور بالجوع أو الانخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم خلال الليل.

يحتوي البلح على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم.

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فوائد البلح على الريق

من أهم الفوائد لتناول البلح على الريق ما يلي:

يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، التي يمكن أن توفر طاقة سريعة للجسم عند تناولها على الريق.

تعزيز الهضم بسبب الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء.

زيادة الشعور بالشبع والسيطرة على الشهية، مما يمكن أن يساعد في تنظيم الوزن، نظرًا لاحتوائه على الألياف.

إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأسايسية للصحة، حيث يحتوي البلح على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

ما هي فوائد البلح واضراره؟

بالرغم من الفوائد الصحية العديدة للبلح إلا أنه يحمل بعض الأضرار الناتجة عن تناوله بكميات زائدة، ومنها:

فوائد البلح

مصدر غني بالعناصر الغذائية.

زيادة مستويات الطاقة.

دعم صحة الجهاز الهضمي.

خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

أضرار البلح

يحتوي البلح على سعرات حرارية نسبيًا عالية، مما يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه البلح أو حساسية لحبوب اللقاح المرتبطة بالنخيل.

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من البلح إلى زيادة حدة الإكسالات وتسبب الإسهال.

هل البلح يزيد الوزن ام لا؟

تناول البلح بشكل عام لن يؤدي مباشرةً إلى زيادة الوزن إذا تم إدراجه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن. ولكن من الضروري مراعاة الكمية المتناولة، حيث أن البلح يحتوي على سعرات حرارية عالية بشكل نسبي مقارنة مع الفواكه الأخرى.

لذا إذا تناولت كميات كبيرة من البلح بصورة منتظمة وزادت السعرات الحرارية الإجمالية للنظام الغذائي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن. ولهذا يُنصح بتناول البلح بشكل معتدل وفي إطار حصة الفواكه اليومية الموصى بها.

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هل البلح غذاء كامل؟

ما هي فوائد البلح

لا يعتبر البلح غذاءً كاملًا بمفرده، ولكنه يمكن أن يكون غذاءً غنيًا بالعناصر الغذائية ويمكن إدراجه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث يحتوي البلح على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم. بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتعزز الشعور بالشبع.

وأخيرًا، يمكننا القول أن هناك العديد من فوائد البلح بجانب مذاقه المميز ونكهته القوية، حيث يمكن تناول البلح كما هو، كوجبة خفيفة، أو يمكن استخدامه في العديد من الوصفات المختلفة. ويمكن تناوله طازجًا، أو إضافته إلى السلطات والمعجنات والحلويات والمثلجات.

العين الاخبارية