بالصور.. بدء إجراءات استخراج جواز السفر عبر الحجز الإلكتروني ونجاح غير مسبوق في ود مدني





أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، بدء إجراءات استخراج جواز السفر عبر خدمة الحجز الإلكتروني عبر الرابط الرسمي: passports.gov.sd

وأوضحت الإدارة في أن الخدمة الجديدة تمتاز بسرعة الإجراءات والخدمة الممتازة، حيث يحضر المواطن في الموعد المحدد ويقوم بإكمال الإجراءات المطلوبة من تبسيط وسداد للرسوم وتصوير.

وتشمل الخدمة الجديدة، إمكانية حجز موعد لتقديم طلب استخراج جواز سفر جديد لك ولأفراد اسرتك

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل إجراءات استخراج جواز السفر على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في ذلك.

المواطنين يشيدون بالخدمات الإلكترونية الجديدة

وأشاد عدد من المواطنين بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، مؤكدين أنها تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين.

وقال المواطن محمد علي، إن خدمة الحجز الإلكتروني لإصدار جواز السفر خطوة إيجابية، حيث توفر الوقت والجهد على المواطنين، وتساهم في تنظيم الإجراءات.

وأضاف المواطنة فاطمة أحمد، أن الخدمة الجديدة سهلت عليها إجراءات تجديد جواز سفرها في مركز جوازات ودمدني بولاية الجزيرة، حيث تمكنت من حجز موعد وتقديم طلب التجديد بكل سهولة وحضرت اليوم 16 أكتوبر في موعدها وقامت بإتمام إجراءات الجواز بسهولة ويسر.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة تؤكد استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية

من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية عليهم.

وقال عثمان دينكاوي، إن الإدارة تعمل حالياً على اضافة خدمات أخرى جديدة، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ود مدني ( كوش نيوز)