شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء تونسية تغني في الشارع العام الأغنية السودانية الشهيرة (شيخ أب حراز جيبوه لي) وترقص على أنغامها وساخرون: (الله يستر عليك من رد ود دار الزين)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول بعد أن حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة تونسية حسناء في الشارع العام وهي تغني خلف المطربة السودانية نونة العنكبوتة الأغنية الشهيرة (شيخ أب حراز جيبوه لي).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع جمال وأناقة الحسناء التونسية وكتب أحدهم معلقاً (الله يستر عليك من رد ود دار الزين).

الجدير بالذكر أن أغنية (شيخ أب حراز) هي إحدى أشهر فنان الربابة السوداني عبد الله علي الشهير باسم ود دار الزين وتغنت بها مؤخراً الفنانة نونة العنكبوتة وهو ما تسبب في غضب صاحبها الذي خرج في مقطع فيديو هاجم من خلاله العنكبوتة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين