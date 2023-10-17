شاهد بالفيديو.. ظهور فنانة صومالية حسناء شبيهة بالمطربة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري خلال حفل في الصومال.. ترقص بشكل مثير وتستعرض مفاتنها بنفس الطريقة





تتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث تم تصويره من إحدى الحفلات في دولة الصومال وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر الفيديو مطربة صومالية شبهها المتابعون بالفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري.

https://www.facebook.com/reel/1036951037445862?mibextid=B7JvUZ

وقدمت الفنان الصومالية الحسناء فواصل من الرقص على طريقة شهد أزهري, حيث تمايلت وأظهرت مفاتنها بفستان ضيق خلال الحفل الذي أحيته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين