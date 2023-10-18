حورية فرغلي توجه رسالة حادة لـ ريم طارق طليقة شاكوش.. ما القصة؟





ردت الفنانة حورية فرغلي على ريم طارق طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد اتهامها بأنها على علاقة به، ما آثار غضب الفنانة بشدة لترد على تلك الاتهامات وتكذبها.

ونشرت حورية فرغلي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وظهرت خلاله قائلة: «الحقيقة أنا طالعة أكلمكم في موضوع وهو بقاله فترة مضايقني وساكتة، بس أنا قررت لما يحصلي حاجة أشارككم وأشهدكم عشان لو غلطانة إنتم ممكن تقولولي».

وأضافت: «كنت ساكتة فترة طويلة ومبرودش علشان أنا أكبر بكتير من كده، بس في الحقيقة الموضوع زاد عن حده، وبطريقة لدرجة إن أنا مش من طبيعتي أن أطلع وأتكلم أو أرد، بس من كتر ما الموضوع بقى اوفر مش قادرة، وانا عايزة أشهدكم معايا على اللى بيحصل ده، حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقوله عشان كرامتي وحقي المعنوي وخصوصا إن محبش إن أهلي كل شوية يسمعوا كلام من اللي هي بتقوله ده».

وتابعت: «الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص ولا عمري شوفتها إلا في السوشيال ميديا في فرحها وبرنامجها مع بسمة، اتقال اسم حورية وتالت حرف ر الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية سكت ومتكلمتش خالص إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي أن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقا وأستوب، انتي عايزة تريند عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت مع حسن شاكوش، وعلى فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير، أنا مصورة الخبر وبعتوا لريهام سعيد وعندها».

واستكملت حورية حديثها، قائلة: «تطلعي تقولي أنا مش هعتذر لحورية فرغلي، حبيبتي أنا مطلبتش منك تعتذريلي يعني تعتذرلي على أي سوري يعني تعتذريلي على الفيلم الهندي اللي إنتي عملاه هو أنا أعرفك يا بنتي أنا أكبر من كدا بكتير هو بس مش واصلك، وإنك تغلطي فيا وأنا مليش ذنب ولا علاقة بالموضوع، نا إنسانة بحب الهدوء أنا عايشة لوحدي عشان مبحبش الدوشة عمري ما بغلط في حد أنا بحترم الناس كلها».

واختتم حورية فرغلي، حديثها: «طالعة برد عليكي وبشهد الجمهور كله على اللي أنا بقوله دا عشان الناس تقولي لو أنا غلط في حاجه بس أنا معملتش حاجة، وانا بحترم الصغير قبل الكبير بحترم نفسي وبحترم كل الناس أنا اتربيت على كده، اتربيت في بيت عيلة وعيلة كبيرة ومعروفة واتعلمت يعني إيه أخلاق وأصول وقيم فمش هقولك غير ربنا يهديكي يا بنتي لنفسك وتبطلي تجيبي في سيرتي لأن بجد المرة الجاية لو جيبتي في سيرتي أنا هشتكيكي بالتشهير وصدقيني مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه، اسم حورية فرغلي، متقولهوش عشان تطلعي ترند مسمحلكيش تقولي اسمي مرة تانية أنا بمنتهى الأدب بقولك لو سمحتي اسمي متقولهوش تاني لأن بمنتهى الأسف وأنا آسفة على اللي هيحصل لأن دا حقي ربنا يهديكي يا بنتي».

المصري اليوم