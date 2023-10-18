شاهد محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم بأحدث ظهور له من ساحل العاج





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بفيديو جديد له، أثناء استعراضه لمهاراته في لعبة كرة القدم، وذلك خلال تواجده في أبيدجان بساحل العاج.

ونشر رمضان الفيديو عبر خاصية أستوري على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلاله وهو يلعب بالكرة وسط مجموعة من الأطفال الأفارقة.

وشارك الفنان محمد رمضان في حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023\2024، والمقرر إقامتها في دول ساحل العاج من الفترة 14 يناير لـ 11 فبراير 2024، وغنى رمضان نشيد بطولة إفريقيا رفقة مجموعة من مطربي القارة السمراء.

بوابة الأهرام