بعد تصدرها التريند.. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري





تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تطوعها في الهلال الأحمر المصري.

وتحرص ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل ياسمين صبري، ارتداء الفساتين والملابس الأنيقة من دار الأزياء العالمية، كما تميل إلى اختيار أنواع محددة من الحقائب التي ترتديها.

وتميل ياسمين صبري، إلى اختيار الشعر الطويل واللون البني لشعرها الذي يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

صدى البلد