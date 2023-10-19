شاهد بالفيديو.. حسناء خليجية فائقة الجمال تجبر رجل سوداني في الخمسين من عمره على تسلق الحديد أثناء حديثه معها والجمهور يسخر (راقد رقاد شين يا عمك)





أجبرت حسناء خليجية فائقة الجمال رجل سوداني في الخمسين من عمره على فعل أمر جعله محل سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دخل الرجل السوداني في تحدي مع الحسناء الخليجية خلال تحدي عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.

وأجبرت الفتاة الرجل السوداني على تسلق الحديد الذي كان يجلس تحته بعد خسارته التحدي وسط سخرية المتابعين والمعلقين.

وكتب أحدهم ساخراً بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (راقد رقاد شين يا عمك) وعلق آخر (نفسي أعرف أولادك وين ومرتك وين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين