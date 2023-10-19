توقعات الطقس.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار في الخرطوم

كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة في عدد من الولايات نهر النيل، كسلا، جنوب وشرق الخرطوم، سنار، القضارف، الجزيرة، النيل الازرق، النيل الابيض، واقصى جنوب كردفان، واقصى شرق دارفور.