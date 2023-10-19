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توقعات الطقس.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار في الخرطوم
توقعت هيئة الأرصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم الخميس ان تنخفض درجات الحرارة بشقيها الكبرى والصغرى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة في عدد من الولايات نهر النيل، كسلا، جنوب وشرق الخرطوم، سنار، القضارف، الجزيرة، النيل الازرق، النيل الابيض، واقصى جنوب كردفان، واقصى شرق دارفور.
فيما سجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس (40,2) درجة في مدينة شندي، وأدناها (20) في مدينة رشاد.
أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم (40) درجة في مدينتي شندي والدويم وأدناها (20) درجة صباح الغد في مدينتي رشاد زالنجي.
سونا
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