مواطنة تحكي: شفنا معاملة VIP لأول مره في مؤسسة حكومية بدون واسطة





كتبت المواطنة هديل حسن، والتي قامت بعمل اجراءات استخراج جواز السفر السوداني بمكتب جوازات ود مدني،بعد ان قامت بالدخول الى منصة الحجز الالكتروني لحجز موعد، كتبت عن تجربتها المميزة والخدمة الممتازة التي تلقتها قائلة:

تجربتنا مع التقديم الالكتروني

شوفنا معاملة VIP لأول مره في مؤسسة حكومية بدون واسطة الاجراءات من البداية لحدي التصوير نصف ساعة فقط

جزاء الله خير العملوا نظام التسجيل الالكتروني

كسرة

العايزه يسجل الكتروني بسجل ليه لوحة الله بس دعواتكم

دا الرابط للعايز يحجز براها

https://passports.gov.sd



ود مدني (كوش نيوز)