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مواطنة تحكي: شفنا معاملة VIP لأول مره في مؤسسة حكومية بدون واسطة
كتبت المواطنة هديل حسن، والتي قامت بعمل اجراءات استخراج جواز السفر السوداني بمكتب جوازات ود مدني،بعد ان قامت بالدخول الى منصة الحجز الالكتروني لحجز موعد، كتبت عن تجربتها المميزة والخدمة الممتازة التي تلقتها قائلة:
تجربتنا مع التقديم الالكتروني
شوفنا معاملة VIP لأول مره في مؤسسة حكومية بدون واسطة الاجراءات من البداية لحدي التصوير نصف ساعة فقط
جزاء الله خير العملوا نظام التسجيل الالكتروني
كسرة
العايزه يسجل الكتروني بسجل ليه لوحة الله بس دعواتكم
دا الرابط للعايز يحجز براها
https://passports.gov.sd
ود مدني (كوش نيوز)
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